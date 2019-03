Dealer betrapt met 64 zakjes cocaïne Patrick Lefelon

07 maart 2019

12u15 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft een cocaïnedealer in de kraag gegrepen. Het wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio Centrum betrapte hem tijdens een transactie. De 38-jarige man is aangehouden en zijn opsluiting is pas met een maand verlengd.

Het WOT hield met enkele agenten in burger toezicht in de buurt van de Brederode- en de Paleisstraat. Daar zagen zij een man instappen in een voertuig. Na enkele momenten verliet de man het voertuig opnieuw. De inspecteurs gingen over tot controle omdat ze een drugsdeal vermoedden. In totaal werd op de verdachte en in zijn voertuig 64 gebruikershoeveelheden cocaïne en 590 euro cash gevonden. Dit werd samen met twee gsm-toestellen in beslag genomen. De verdachte (38) werd gearresteerd en moest voor de raadkamer verschijnen. Deze besliste zijn aanhouding te verlengen. Het onderzoek wordt verdergezet onder leiding van de onderzoeksrechter.