Dealer beleeft slechte dag: drugsauto en 17.500 euro cash in beslag genomen Sander Bral

20 februari 2019

Het wijkondersteuningsteam van de politie van de regio City kon een drugsdealer vatten. De onderzoekers waren de verdachte al sinds de zomer op het spoor. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de man dealde vanuit zijn voertuig en een groot klantenbestand had in Antwerpen en omstreken. Woensdagochtend werden in opdracht van het parket simultane huiszoekingen uitgevoerd, waarbij de verdachte kon worden gevat. Er werd in totaal 17.500 euro, een kleine hoeveelheid cocaïne, een weegschaal en verpakkingsmateriaal gevonden. Ook het voertuig waaruit de verdachte vermoedelijk dealde werd in beslag genomen. Het wijkondersteuningsteam zet het onderzoek verder.