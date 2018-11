De Wever wil oorlogsmuseum installeren Dieter Lizen

11 november 2018

21u28 0

Het Einde van de Eerste Wereldoorlog werd ook aan het stadspark herdacht aan het Monument voor de Gesneuvelden. Duizend bloemen werden gemaakt door kinderen om de slachtoffers te eren. Burgemeester Bart De Wever kondigde aan dat er aan het MAS een nieuw oorlogsmonument zal worden opgericht, maar hij wil ook graag een nieuw museum of een museumvloer, gewijd aan de oorlog in Antwerpen.“Ik droom ervan dat er een verdieping van het MAS aan kan gewijd worden. Elke stad waar veel gebeurd is, heeft een museum dat aan de oorlog gewijd is. Er is veel gebeurd in Antwerpen in beide Wereldoorlogen, maar een museum heeft onze stad niet, dus dat vacuüm moet worden ingevuld de komende jaren”. Ook aan de oorlogsgraven op het Schoonselhof zijn er bloemenhuldes gebracht. De jongste dochter van burgemeester De wever speelde er The Last Post op viool om de gesneuvelde militairen en burgers van Antwerpen te herdenken in aanwezigheid van vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen.