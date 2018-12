De Wever wil maandag landen Antwerpse onderhandelingen in laatste rechte lijn Nina Bernaerts en Philippe Truyts

14 december 2018

18u40 0 Antwerpen Bart De Wever (N-VA) wil maandag landen met zijn Antwerpse coalitie, maar er moeten nog twee stevige knopen worden doorgehakt: mobiliteit en samenleven. Sp.a vraagt haar leden alvast om volgende week zaterdag vrij te houden om over het akkoord te stemmen.

‘Er wordt discreet en sereen verder gewerkt”, klinkt het bij de woordvoerder van Bart De Wever. Sp.a en Open Vld houden consequent dezelfde toon aan: uiterste discretie. Maar de onderhandelaars van N-VA, sp.a en Open Vld staan dichter bij een akkoord dan ze laten uitschijnen. De Wever wil maandag graag afkloppen: er is een hele dag uitgetrokken in het Felix Pakhuis op het Eilandje. De onderhandelaars van de drie partijen hopen er tegen de avond uit te komen. Een opvallende timing, want precies maandagavond heeft de laatste gemeenteraad van de huidige bestuursploeg (N-VA, CD&V, Open Vld, red.) plaats.

Over veiligheid, onderwijs, economie, zorg, wonen, sport en cultuur hebben de partijen al een akkoord gesloten. Maar er liggen nog twee aartsmoeilijke thema’s op tafel: mobiliteit en samenleven. Lees: het hoofddoekenverbod. Over mobiliteit hebben de drie partijen een verschillende, maar daarom geen onverenigbare visie.

Hoofddoek

Ingewikkelder ligt het voor samenleven en identiteit. Daar loopt vooral een breuklijn tussen N-VA en Open Vld enerzijds en de socialisten anderzijds. Geen van beide kanten wil zomaar water in de wijn doen. Nu de federale regering is gestruikeld over het VN-migratiepact, mag het hoofddoekenverbod aan de Antwerpse loketten zeker niet vallen. Net als De Wever wil ook mede-onderhandelaar en federaal minister Philippe De Backer (Open Vld) vasthouden aan het verbod. De socialisten staan alleen met hun bezwaren.

Het is nu de vraag hoe de socialisten een en ander zullen verkopen aan hun achterban. Vijf van de zes verkozen sp.a-leden hebben een migratieachtergrond. Eén van hen, Hicham El Mzairh, dreigde na de commotie rond het migratiepact zelfs uit de partij te stappen als de socialisten door zouden gaan met N-VA. De onderhandelaars beloofden dinsdag om de bezorgdheden van de leden mee te nemen naar de coalitiegesprekken. N-VA zou ook enkele taboes willen laten varen om sp.a aan boord te houden, zoals de praktijktesten op huurwoningen. Een socialistische eis naar Gents voorbeeld. Maar dat thema moet wel nog op de onderhandelingstafel komen.

Leden

De socialistische onderhandelaars Jinnih Beels, Tom Meeuws en Yasmine Kerbache wacht na maandag nog wel de netelige taak om het akkoord door de partij te laten goedkeuren. Ze hebben nu al gevraagd aan hun leden om zaterdag 22 december vrij te houden. De vakbonden, de Jongsocialisten en de beweging ‘Wij zijn socialisten’ stellen zich hard op. Voor hen kan geen enkel akkoord voldoende zijn om met N-VA te besturen. Beels en Meeuws zouden volgens sommigen hun boekje te buiten zijn gegaan door mee te onderhandelen zónder het fiat van een ledenvergadering.

Bij Open Vld zal het akkoord gemakkelijker gaan en kan er woensdag al gestemd worden. Philippe De Backer liet al weten dat alles goed verloopt. Ook N-VA maakt zich niet al te veel zorgen. Zij kunnen snel mobiliseren als dat nodig mocht zijn.