De Wever wil "gewapend bestuur naar Nederlands voorbeeld" 23 juni 2018

Dankzij het wetsontwerp 'bestuurlijke handhaving' kunnen gemeentebesturen binnenkort ondernemers in bepaalde sectoren op voorhand screenen. Dit moet ervoor zorgen dat een persoon, veroordeeld voor pakweg mensenhandel, geen nieuwe zaak kan openen in Antwerpen. "Dit is een eerste stap. We kunnen nu preventief handelen in bepaalde sectoren. De stad deed dit voor een stuk al door uitbatingsvergunningen te ontwerpen waar bepaalde criminele activiteiten buiten gehouden konden worden", zegt Bart De Wever.





De burgemeester wil nu nog een stap verder gaan en wil ook de macht hebben om zaken permanent te sluiten. "Op dit moment zijn er zaken die ik al drie of vier keer heb kunnen sluiten, maar die enkele maanden nadien weer opengaan. Een zaak permanent verbieden, kan ik nog niet. We horen dat minister Geens daar werk van maakt, we zijn in volle verwachting."





(NBA)