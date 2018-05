De Wever wil burgemeester blijven 28 mei 2018

Bart De Wever (N-VA) heeft nog maar eens zijn liefde voor de burgemeesterssjerp beklemtoond. "Als we de verkiezingen in oktober winnen, dan blijf ik in Antwerpen." Hij zei dat in het ATV-debatprogramma Wakker op Zondag.





Links en rechts wordt wel eens gezegd dat Bart De Wever in 2019 een hoofdrol buiten Antwerpen zal opeisen. Maar hij lijkt dat nog steeds niet van plan. Op de vraag wat hij gaat doen als het federale niveau hem 'roept', antwoordde de huidige burgemeester dat 'je dan al heel hard moet roepen'. "Ik ben doof aan die kant. Je kunt in Antwerpen veel meer concrete zaken realiseren. De Wetstraat (federale regering, red.) is belangrijk, maar redelijk abstract. Al geef ik toe dat je de toekomst nooit helemáál kunt voorspellen", besloot hij. (PHT)