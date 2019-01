De Wever verdedigt bestuursakkoord: “Hopelijk nóg dit jaar eerste stadsmarinier” BJS

27 januari 2019

15u43 0 Antwerpen N-VA Stad Antwerpen heeft zondagochtend haar nieuwjaarsreceptie gehouden. In zijn speech verdedigde burgemeester Bart De Wever (N-VA) onder meer het bestuursakkoord. De klimaatbetogers in Brussel riep hij dan weer op om “niet te doemdenken”.

In zaal Horta blikte De Wever terug op het bestuursakkoord met Open Vld en sp.a. Hij verdedigde onder meer de zich ontrollende plannen voor de Oosterweelverbinding, het begin van de overkapping van de Antwerpse Ring, de heraanleg van de Scheldekaaien en - als de Vlaamse regering meewerkt - het in gebruik nemen van de premetrokoker onder de Kerkstraat.

“Ik hoop ook dat we dit jaar nog de eerste stadsmarinier zullen zien opduiken, we gaan meer steun geven aan kinderen die moeten opgroeien in armoede en we gaan betere, gerenoveerde sociale woningen voorzien, bij voorkeur voor wie een band heeft met de stad.”

Excuses voor De Wevers mogelijke vertrek uit het stadsbestuur richting Vlaamse regering kwamen er niet. Hij verwees er slechts zijdelings naar.

Wel richtte De Wever zich tot de klimaatbetogers, die later op de dag massaal naar Brussel zouden trekken. “Met doemdenken, schieten we niks op. Wij geloven in een ecologische transitie binnen het kader van innovatie, vooruitgang én economische groei. De stad, de haven en de industrie zullen daarvoor de handen in elkaar slaan.”