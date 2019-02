De Wever sluit hotel voor tienerhoertjes waar meisje van veertien aan het werk was Jongste meisje verklaarde dat ze er 25 klanten moest bedienen Patrick Lefelon

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft voor de tweede keer in enkele maanden tijd een hotel tijdelijk laten sluiten na herhaaldelijke vaststellingen van tienerprostitutie. Dat meldt zijn kabinet. Het gaat om hotel Monico aan het Centraal Station. Het moet nu voor drie weken dicht.

Politie en gerecht kenden het hotel al langer als een plaats waar seksuele uitbuiting van minderjarigen plaatsvindt. In januari van vorig jaar werden Elias Farrouj (21) en Redha Haddouche (21), twee allochtone jongens uit Antwerpen, tot zeven en zes jaar cel veroordeeld. Zij hadden drie meisjes van 14, 15 en 16 jaar in de prostitutie gedwongen.

Het veertienjarige slachtoffer verklaarde dat zij werd ondergebracht in hotel Monico, vlakbij het Centraal Station. Daar ontving zij 25 klanten. Het geïnde geld moest zij afgeven aan Elias Farouj. Het meisje werd opgepakt en in een gesloten instelling opgesloten. Daar ging zij vier maanden later lopen en belandde opnieuw bij haar tienerpooier Elias Farrouj.

Camerabeelden

De politie voerde eind vorig jaar verschillende controles uit in hotel Monico en stelde vast dat er opnieuw een minderjarig meisje ‘s nachts naar andere kamers liep. Wie in die kamers verbleef, kon de hoteldirectie niet zeggen. Nochtans is het wettelijk verplicht om gasten te identificeren.

De Wever oordeelt nu dat het hotel drie weken moet sluiten omdat de openbare orde in het gedrang komt. “In het hotel is op zijn minst een ernstig vermoeden van seksuele uitbuiting van minderjarigen, wat door verschillende controles en eerder vonnis van de correctionele rechtbank duidelijk wordt”, zegt zijn woordvoerder Johan Vermant.

“Het hotel kan ook onvoldoende aantonen dat er grondige stappen worden genomen om de identiteit van hotelgasten te registreren en de toegang van bezoekers te controleren, in het bijzonder van minderjarigen.”

De sluiting moet zowel een ontradend effect hebben op daders als de uitbaters ertoe bewegen maatregelen te nemen.

Tweede keer

Eind vorig jaar sloot burgemeester Bart De Wever voor één maand hotel Le Sud op het Antwerpse Zuid. Daar werd een tienerhoertje betrapt samen met haar pooier. De jongeman werd deze week veroordeeld tot vier jaar cel. Zijn hoertje (19) is pas bevallen van hun zoontje.