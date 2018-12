De Wever over Antwerpse onderhandelingen: “Wie tafel nu verlaat, stort stad in uitzichtloze crisis” Nina Bernaerts

10 december 2018

20u53 1 Antwerpen Het zou morgen wel eens D-Day kunnen worden voor de coalitievormingen in Antwerpen. De druk binnen sp.a stijgt om niet met Bart De Wever in een coalitie te stappen. Maar een alternatief met CD&V ligt niet voor de hand. Op 1 januari dreigt dan de onbestuurbaarheid.

Ondanks de gebeurtenissen op federaal niveau, blijven de Antwerpse onderhandelaars volhouden: ‘Antwerpen is Antwerpen’ en dat er in de Hofstraat niet gepraat wordt over Brussel. Toch vertelde de lichaamstaal van de onderhandelaars een ander verhaal. Waar kersvers minister Philippe De Backer haast vrolijk buiten wandelde en verklaarde dat hij alle vertrouwen heeft dat ze zullen landen voor eindejaar, waren het Jinnih Beels en Tom Meeuws die zich niet snel genoeg uit de voeten konden maken na de meer dan zes uur durende vergadering.

Politieke schizofrenie

Gisteren al liet sp.a-verkozene Hicham El Mzairh horen dat hij er weinig tot geen vertrouwen meer in heeft. Ook nationaal voorzitter John Crombez roert zich in de gesprekken. Ook de vakbonden en de politiek actieve groep ‘Wij zijn socialisten’ laten verstaan dat ze geen coalitie met N-VA willen. Die laatste stuurde vanavond nog een brief naar het partijbestuur om duidelijk te maken dat de achterban dit niet kan slikken. “Een onderhandeling opstarten met dergelijke partij getuigt volgens mij van een extreme vorm van politieke schizofrenie. De Antwerpse sp.a komt over als principeloos en verdeelt bovendien het progressieve kamp dat we met Groen en de PVDA zouden moeten vormen. De krachtsverhoudingen zijn wat ze zijn en al zit De Wever met een probleem, dan nog mogen wij hem als socialisten niet depanneren in ruil voor enkele postjes en mandaten”, stelt Stephen Bouquin van ‘Wij zijn socialisten’ onverbloemd.

Ook zonder nieuw bestuur moet er in januari een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd worden. Dan kunnen gemeenteraadsleden een schepenambt opnemen als ze genoeg stemmen uit de gemeenteraad halen. Er kunnen dan vreemde dingen gebeuren Dave Sinardet

Toch zit Antwerpen straks met een probleem als de sp.a er nog de stekker uittrekt. Dreigt de stad onbestuurbaar te worden? Dat zei Bart De Wever zélf in Terzake vanavond. “Wie de tafel nu verlaat, stort de stad in een uitzichtloze crisis”, waarschuwde hij.

“De kans dat sp.a de stekker uittrekt is reëel, de druk is groot. Langs de andere kant, slikt die achterban uiteindelijk veel en blijft de Antwerpse fractie toch een geval apart. En als ze vertrekken, is er natuurlijk nog de CD&V, alhoewel die ook niet staat te springen. De Wever heeft liever een betrouwbare partner aan boord in een stevige coalitie maar als CD&V straks de enige optie is, waarom niet”, zegt politicoloog Dave Sinardet. “Dan beginnen de onderhandelingen van vooraf aan, en is de kans klein dat er in januari een nieuw bestuur is. Toch moet in januari een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd worden. Dan kunnen gemeenteraadsleden een schepenambt opnemen als ze genoeg stemmen uit de gemeenteraad halen en dan kunnen er wel vreemde dingen gebeuren.”

Minderheidscoalitie

Een minderheidscoalitie op de been brengen zoals op nationaal niveau lijkt minder waarschijnlijk. “Je zou al ver terug moeten gaan voor een vergelijkbare situatie. In de districten gebeurde dat al wel eens. En ook de laatste jaren van Bob Cools verloor hij twee leden, maar de coalitie breidde uit met de Volksunie en het was opgelost. Een echte minderheidscoalitie om zes jaar te besturen lijkt onwaarschijnlijk, het zit niet in onze cultuur, niet nationaal, niet regionaal. Het zou ook een totale blamage zijn voor De Wever.”

En wat als… Bart De Wever nu eens kiest: burgemeester of voorzitter? “Dan zou er plots veel mogelijk zijn, lijkt mij. Die dubbele pet maakt alles nu ingewikkelder. Moest hij nu één van de twee naast zich neerleggen en het gezicht worden van een nieuwe Antwerpse coalitie, kan alleszins de achterban van sp.a meer gerust gesteld worden.”