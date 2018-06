De Wever laat zomerbar tijdelijk sluiten CLUB TREKT ZICH WEINIG AAN VAN OPGELEGD SLUITINGSUUR PATRICK LEFELON

23 juni 2018

02u55 0 Antwerpen Zomerbar Sunset Beach Antwerp aan het Noorderterras op de Jordaenskaai moet op bevel van de burgemeester veertien dagen sluiten. De bar neemt het niet zo nauw met de sluitingsuren. Na vier flagrante overtredingen vindt burgemeester De Wever het welletjes.

De invasie van tijdelijke zomerbars in Antwerpen is amper bij te houden. Het stadsbestuur probeert waar het kan iedereen in de pas te laten lopen met een 'evenementenvergunning.' Daarbij gaan uitbaters vooraf akkoord met een aantal afspraken die in een vergunning worden vastgelegd.





Geen vergunning

Sunset Beach Antwerp is gevestigd op de terreinen die door parkeerbedrijf Apcoa worden uitgebaat. Apcoa huurt die terreinen zelf af van het stadsbestuur. Bij de opening van Sunset Beach hadden de zaakvoerders geen vergunning. Het stadsbestuur tikte hen op de vingers. De zomerbar mocht open blijven terwijl de eigenaars de vergunning in orde brachten. Op 1 juni kreeg Sunset Beach zijn evenementenvergunning. De bar mag alle dagen tussen 14 en 22 uur open zijn, tot en met 15 augustus.





Vanuit de buurt kwamen echter klachten over nachtlawaai. Bij controles door de politie bleek dat Sunset Beacht het niet te nauw nam met de sluitingsuren.





Woordvoerder Johan Vermant van het kabinet De Wever: "De politie heeft de voorbije weken de zomerbar geregeld gecontroleerd. Tot vier keer toe werd het sluitingsuur flagrant overtreden. De club beloofde om 22.15 uur de gasten hun drankje te laten uitdrinken en te sluiten. Wanneer de politie rond middernacht een tweede keer langskwam, draaide de bar op volle toeren en was er veel meer volk dan bij de eerste controle."





Vanuit andere clubs in het stadscentrum kwam eerder kritiek op de zomerbars die zich aan niets lijken te storen. Zomerbar Sunset Beach moet nu twee weken op het strafbankje zitten. Dat geeft de zaakvoerders de tijd om een veiligheidsmaatregel uit te voeren die de brandweer al van bij de opening vraagt. De ruimte tussen de boordsteen van de Schelde en de gebouwen van het Noorderterras moet vrij blijven als evacuatieweg voor hulpdiensten.





Niets veranderd

Woordvoerder Johan Vermant van het kabinet De Wever: "De containers van de zomerbar staan te dicht tegen het water. Die moeten achteruit verplaatst worden. Wij hadden de club tot 22 juni tijd gegeven, maar er is niets veranderd." Over veertien dagen voert de brandweer een nieuwe controle uit. Is de evacuatieweg nog steeds niet in orde, dan moet de zomerbar langer dicht blijven.





Volgens Mathias Akyazili, eigenaar van de bar, is er sprake van 'miscommunicatie' rond de gevraagde brandgang voor hulpdiensten. "Wij maken van deze sluiting gebruik om een nieuwe, mooiere en uitgebreidere beachclub neer te zetten", zegt Akyazili. "Bovendien werden de openingsuren ook uitgeklaard. Ons publiek kan nog iedere dag terecht in onze Oyster Bar, op het terras van het Plateau Royal restaurant."