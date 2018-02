De Wever kondigt grote kuis aan in winkels van drugsbendes 09 februari 2018

02u46 6 Antwerpen De 'War on Drugs' is helemaal niet mislukt, pareert burgemeester Bart De Wever de kritiek die hij gisteren van oppositie moest slikken. "Wij gaan over naar een tweede fase: de opkuis in de wijken van drugsgerelateerde economieën", kondigt De Wever aan.

Burgemeester De Wever wilde eerst niet reageren op de verspreiding van een 'dodenlijst' in het drugsmilieu maar na de forse kritiek in Terzake reageert hij nu toch.





"Het stadsbestuur en de politie zijn klaar voor een tweede fase in de War on Drugs", zegt Johan Vermant, woordvoerder van De Wever. "De politie en andere diensten hebben in beeld gebracht waar in de stad drugsgeld wordt geïnvesteerd. Die uitwassen gaan wij in deze volgende fase aanpakken."





Burgemeester De Wever spreekt zelf van een "grote opkuis" van alles waar malafide geld in is geïnvesteerd. Hij denkt dan aan winkels, horeca, verhuurfirma's, feestzalen en dergelijke...





"Wij hebben een heel klaar beeld van welke winkel, welk café, welk bedrijf met dat malafide geld uit de grond is gestampt. Samen met de federale politie en het parket gaan wij daar een grote opkuis in houden. Dat is de volgende stap die wij op 21 februari in het Stroomplan zullen aankondigen."





Toevallig liepen de Antwerpse politie en parket deze week nog een zware nederlaag op in de strijd tegen vermeend drugsgeld. Een broer van één van de grootste drugsbaronnen uit Antwerpen werd vervolgd omdat hij 1,3 miljoen euro crimineel geld met vastgoedaankopen had witgewassen. De rechtbank vond dat niet bewezen en sprak de man over de hele lijn vrij. (PLA)