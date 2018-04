De Wever kijkt z'n ogen uit STAD GAAT SAMENWERKEN MET RUSLAND ROND DIAMANT NINA BERNAERTS

25 april 2018

02u43 0 Antwerpen Bart De Wever kijkt z'n ogen uit in een Russische diamantslijperij. De burgemeester en het gezelschap aanschouwden er gisteren 'edelsteentjes' van meer dan 8 miljoen dollar. In de nasleep van het bezoek ondertekende Antwerp World Diamond Center een samenwerkingsovereenkomst met het Russische Alrosa.

Burgemeester Bart De Wever, schepen Ludo Van Campenhout en Ari Epstein CEO van AWDC bezochten gisteren de belangrijkste handelspartner voor de diamantindustrie, Alrosa. Alrosa is verantwoordelijk voor maar liefst 31 procent van alle ruwe diamant die Antwerpen binnen komt. En ook in Rusland zelf zijn 21 van de 55 langetermijnklanten van Antwerpse afkomst. "Er is een zakelijke band en zelfs een vriendschapsband tussen beide partijen. Het is ook belangrijk om dat te behouden. Beide landen hebben er alle baat bij om de stabiliteit te bewaren. We zijn afhankelijk van elkaar. Dit is meer dan een beleefdheidsbezoek, deze overeenkomst betekent veel voor ons", vertelt Ari Epstein.





8 miljoen dollar

De burgemeester en het gezelschap konden er kennis maken met stenen die meer waard waren dan 8 miljoen dollar. Een rondleiding door de gespecialiseerde slijperij mocht niet ontbreken, nochtans staat Antwerpen op dat vlak verder dan Rusland. AWDC en Alrosa ondertekenden achteraf een diepgaande samenwerkingsovereenkomst. Beide partners gaan elkaar nog meer ondersteunen. "Dit zijn geen algemeenheden; het gaat over een uitgebreide samenwerking. We zetten onder andere mee onze schouders onder een generische diamant-campagne. Een campagne die de diamant als product in de kijker zet en niet zozeer één merk. De sector staat namelijk onder druk vanwege een veranderende mentaliteit. De jongeren vandaag hebben zoveel luxeproducten dat ze hun geld niet per se nog aan diamant geven. Ook zijn er minder verlovingen en dus minder verlovingsringen. Wel is er een nieuwe markt aan het ontstaan in het Oosten, specifiek in China, waar diamant aan populariteit wint. Maar we willen uiteraard ook op onze markt terug terrein winnen." Opvallend, Rusland is ook erg open en democratisch als het gaat om hun diamanten. "Rusland is een van de meest transparante landen om mee te werken. Hun leveringen zijn steeds perfect gedocumenteerd en ze onderschrijven, net zoals ons, het belang om conflictdiamant te weren", vertelt Karen Rentmeesters van AWDC.