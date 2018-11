De Wever: “Gentse situatie van 10 kleine negertjes vermijden” Dieter Lizen

11 november 2018

Na een stillere herfstvakantie waarin veel collega’s op vakantie waren, heeft burgemeester Bart De Wever afgelopen week verder gesprekken gevoerd in het kader van de coalitie-onderhandelingen.

“Ik heb de afgelopen dagen met x aantal mensen discrete gesprekken gevoerd. Ik doe mijn job als burgemeester intussen gewoon verder met zondag de herdenking van 11 november of, volgende week, de intrede van de Sint, maar ik ben het echt niet aan het rekken om het te rekken. Het is de bedoeling om de onderhandelingen te doen lukken. Ik ga er alles aan doen om dat laatste aspect veilig te stellen. Ik kan, als ik wil, morgen beginnen onderhandelen. Nodig iedereen uit en ze zullen wel komen. Dat is zoals in Gent: zet iedereen rond de tafel, terwijl je al weet dat dat de coalitie niet zal worden. Tien kleine negertjes en zien wie er als eerste afvalt. Voor de bühne is er dan van alles ‘bezig’ en ben je zogezegd aan het onderhandelen, maar in mijn ogen heeft dat geen enkele zin. . Ik hoop dat we snel op het punt kunnen komen van onderhandelingen, maar dan ook meteen naar succes kunnen gaan”.