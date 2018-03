De Wever en Van Besien oefenen al voor de verkiezingen 22 maart 2018

Het is VOKA die de kandidaat-burgemeesters Bart De Wever en Wouter Van Besien gisteren als eerste in debat liet gaan voor de verkiezingen. De lijsttrekkers debatteerden over de toekomst van vastgoed in Antwerpen. Een zaal vol bouwpromotoren, projectontwikkelaars en aannemers: dat het geen gemakkelijk publiek zou zijn voor Van Besien, was snel duidelijk. De Wever kreeg de zaal dan ook gemakkelijk op zijn hand met enkele voor de hand liggende moppen.





Als het op inhoud aan kwam, was het duidelijk dat N-VA en Groen drastisch van mening verschillen over het Antwerpen van morgen. Onder andere over mobiliteit, Groen zou een circulatieplan willen invoeren. "Maar wij doen dat eigenlijk nu al", zei De Wever. "We leiden de auto's naar parkings waar we fel op inzetten. De auto zal nog lang in ons straatbeeld blijven, of je dat nu wil of niet, dus daar moet plaats voor zijn."





Voor Groen moeten er wel duidelijke keuzes gemaakt worden. Zij willen ook dat elk kind op 300 meter van zijn huis een park kan vinden. "Dat is de actieradius van kinderen. We moeten de stad ontpitten en meer groene ruimten creëren. Want zo houd je die jonge gezinnen in de stad." (NBA)