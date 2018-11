De Wever doorbreekt wellicht snel politieke stilte Philippe Truyts

05 november 2018

23u01 0 Antwerpen Antwerps informateur Bart De Wever (N-VA) zou uiterlijk dinsdag of woensdag wereldkundig maken met wie hij gaat onderhandelen over de vorming van een nieuw stadsbestuur. Als het niet met CD&V én Open Vld kan, is sp.a in elk geval een veel grotere kanshebber dan Groen om nog te worden uitgenodigd.

De luwte van de herfstvakantie is dan wel voorbij, Bart De Wever liet ook maandag nog niet in zijn kaarten kijken. Misschien wel omdat CD&V-kopstuk Kris Peeters tot 6 november in Shanghai zit voor een economische conferentie. Al kun je je afvragen of dat de burgemeester zou tegenhouden wanneer hij ‘breaking news’ kwijt wil.

Het lijdt geen twijfel dat De Wever de voorbije tiendaagse goed heeft benut om uit de cocktail van informatieve gesprekken met Open Vld, CD&V, sp.a en Groen een voor N-VA verteerbaar drankje te brouwen. Stel je daarbij geen uitgewerkte formatienota voor. Daar is het simpelweg te vroeg voor. Wél een oplijsting van de raakvlakken en de verschillen. Met Open Vld zijn die raakvlakken het grootst, met Groen het kleinst. CD&V en sp.a liggen daartussen, hoewel de socialisten de voorbije zes jaar wel een eind naar links zijn opgeschoven.

Niemand had gisteren zin om formele uitspraken te doen. Bij de Antwerpse sp.a zijn ze wat geschrokken van het interview dat Jinnih Beels zondag aan VTM gaf. Zij sloot niet uit dat haar partij de komende zes jaar mee de stad bestuurt. Op voorwaarde dat De Wever dan wel water bij de wijn doet op het vlak van onder meer mobiliteit, veiligheid, sociaal beleid en diversiteit. Schepen wil ze hoe dan ook niet worden. Wat de weg vrijmaakt om in mei voluit voor het federaal parlement te gaan.

Trouw

De goesting in nóg eens zes jaar oppositie is eerder klein bij sp.a. Dat wéét De Wever natuurlijk ook. Alleen: hij moet een samenwerking met de socialisten wel weten te verkopen aan zijn eigen achterban. En hij zou zich zorgen maken over de samenstelling van de zeskoppige sp.a-fractie. Lees: of die voldoende trouw aan de dag wil leggen in een coalitie. Voor sp.a geldt dan weer dat ze bij deelname aan het bestuur amper vier maanden tijd heeft – de federale en Vlaamse verkiezingen vallen in mei 2019 - om te tonen dat ze in Antwerpen voor de verandering zorgt die aan de kiezers is beloofd. Cruciale domeinen lijken mobiliteit, sociaal beleid, onderwijs en cultuur.

De huidige ‘Zweedse’ coalitie in Antwerpen van N-VA, CD&V en Open Vld heeft een uiterst krappe meerderheid van 28 op 55 zetels. Ruilt De Wever CD&V in voor sp.a, dan kan hij met 31 op 55 zetels geruster zijn. Deze twee combinaties blijven voor politieke waarnemers de meest waarschijnlijke uitkomsten. Of geeft de informateur ook Groen nog een kans? Na zijn verzoenende taal voor links zou het best kunnen dat hij alle formules uitput, zodat hij niet het verwijt kan krijgen dat hij niet alles heeft geprobeerd. Er is nog tijd tot midden december om te landen.