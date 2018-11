De Wever brouwt Van Schoonbeke-bier NBA

24 november 2018

13u45 0 Antwerpen In het Brouwershuis op de Vlaamse kaai wordt een echt Van Schoonbeke-bier gebrouwen ter ere van het Van Schoonbeke-jaar in 2019. Burgemeester Bart De Wever kwam de mout storten.

Gilbert Van Schoonbeke was een 16e eeuwse bouwondernemer die als geen ander sporen achterliet zoals de Stadswaag, de Markgravelei en ‘de Nieuwstad’ met de Brouwersvliet.

Voor het Van Schoonbeke jaar wordt er een Gilbert-bier gebrouwen, met de nadruk opb oekweit, wat een destijds in Antwerpen veel voorkomend brouwgraan was. Er wordt ook eenzelfde bier in Veenendal gebrouwen maar dan met op turf gerookte gerstemout omdat Van Schoonbeke in Veenendal zijn turf ging inkopen. Het recept komt van De Vrienden van het Brouwershuis. Burgemeester De Wever kreeg deze morgen de eer om het mout te storten. Om te proeven is het nog even wachten, het bier zal pas klaar zijn in februari en zal in maart voorgesteld worden. Heel het weekend zijn er nog Open Brouwdagen en kan er geproefd worden van de andere bieren en is de brouwerij open voor publiek.

De Vrienden van het Brouwershuis vzw ijveren in het bijzonder voor de restauratie van het Water- of Brouwershuis in de Adriaen Brouwersstraat.