De Waterbus zoekt kapiteins, matrozen en hosts 24 juli 2018

Nu bevaart de Waterbus nog maar één route - tussen Hemiksem/Kruibeke en het centrum van Antwerpen - vanaf het najaar komt er een traject bij. Het bedrijf zoekt nu naar kapiteins, matrozen en hosts/hostessen.





Met dagen tot duizend passagiers heeft de Waterbus haar bestaansrecht duidelijk aangetoond. Aangezien er in het najaar een traject naar Sint-Anna en Kallo bij komt en volgend jaar zelfs een route via het Havenhuis en het Albertkanaal, moet de uitbater op zoek naar nieuwe bemanningen. Een promofilmpje op de website prijst de vele voordelen van een job op het water aan. Elke Waterbus heeft drie bemanningsleden: een schipper of kapitein, een matroos en een host/hostess.





Info: www.dewaterbus.be. (PHT)