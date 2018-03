De Vlieger gaat voor job politiebaas OPVOLGER GEZOCHT VOOR COMMISSARIS-GENERAAL DE BOLLE PATRICK LEFELON

14 maart 2018

02u43 0 Antwerpen Gerechtelijk directeur Stanny De Vlieger van FGP-Antwerpen is kandidaat om Catherine De Bolle op te volgen als commissaris-generaal van de federale politie. Dat heeft hij officieus aan de 400 speurders van FGP-Antwerpen laten weten. De opvolger wordt gekozen door een vijfkoppige jury. Eén van de juryleden is korpschef Serge Muyters van de lokale politie Antwerpen.

Catherine De Bolle vertrekt op 1 mei naar Den Haag waar zij de leiding van de Europese politiedienst Europol op zich neemt. Tegen dan moet haar opvolger zijn aangeduid. Geïnteresseerden hebben tot zaterdag de tijd om hun kandidatuur in te dienen. Alleen wie de graad van hoofdcommissaris heeft, minstens 40 jaar is en binnen de vijf jaar niet met pensioen gaat, komt in aanmerking.





Eén van die kandidaten is Stanny De Vlieger (51). De Waaslander, licentiaat criminologie, bouwde een carrière van speurder uit bij de toenmalilge gerechtelijke politie van Mechelen en Antwerpen. Hij kreeg in 2009 de leiding van de federale gerechtelijke politie (FGP) in Antwerpen. Vijf jaar later fusioneerden de FGP-afdelingen uit Turnhout, Mechelen en Antwerpen tot één provinciale afdeling. De Vlieger bleef vanzelfsprekend gerechtelijk directeur van die nieuwe eenheid.





Stanny De Vlieger had in 2012 al gepostuleerd voor de functie van commissaris-generaal van de federale politie toen Fernand Koekelberg onverwacht in opspraak kwam en moest plaatsruimen. De job ging toen naar hoofdcommissaris Catherine De Bolle. Zij werd uit het niets (politie Ninove met 100 manschappen) baas van de eengemaakte Belgische politie (12.000 manschappen). De Bolle was ook de eerste vrouw die het tot de top van de federale politie schopte.





Radicale moslims

Stanny De Vlieger verschijnt deze keer wel met een beter gestoffeerd curriculum vitae aan de start. Zijn FGP-Antwerpen heeft onder andere met het dossier "Shariah4Belgium" nationaal de toon gezet in de strijd tegen de radicale moslims. Dat is de beleidsmakers in Brussel niet ontgaan. Zijn Stroomplan tegen de drugsmaffia lokte vorige maand zelfs de internationale pers naar het Antwerpse Havenhuis.





Vanaf volgende week beginnen de selectieproeven voor commissaris-generaal. De vijfkopppige jury wordt voorgezeten door inspecteur-generaal Thierry Gillis van de federale politie. Eén van de juryleden is korpschef Serge Muyters van de lokale politie Antwerpen. Verder zitten er twee directeurs-generaal van de federale politie in de jury, Claude Fontaine en Paul Putteman. Zij moeten dus hun eigen nieuwe baas helpen selecteren. Ongewoon.





Tot slot zit ook de voorzitster van de overheidsdienst Binnenlandse Zaken in de jury.





Namen van tegenkandidaten die circuleren zijn die van Marc De Mesmaeker, directeur-generaal van het SAT Binnenlandse Zaken. De Mesmaeker heeft veel ervaring opgedaan kabinetsmedewerker van verschillende ministers. Een andere naam die genoemd wordt, is die van Brusselaar Benoit Van Houtte, baas van de Directie Openbare Veiligheid (DAS) bij de federale politie. Ook hoofdcommissaris Eric Snoeck van de FGP-Luik zou ambities voor commissaris-generaal koesteren.