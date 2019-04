De Strangers door de boxen, foto’s van ‘t Stad in alle cabines én vooral een fenomenaal uitzicht: reuzenrad van 55 m hoog staat tot augustus in Antwerpen philippe truyts

12 april 2019

12u34 5 Antwerpen 55 meter hoog en 42 gesloten cabines: het hoogste, verplaatsbare reuzenrad van Europa staat tot eind augustus opnieuw in Antwerpen. “Wat dit rad uniek maakt, is dat elke gondel bekleed is met foto’s van de mooiste gebouwen en pleinen in de stad”, zegt eigenaar en bekend foorkramer René Bufkens.

Het reuzenrad is een tweelingbroertje van ‘La Roue de Paris’, dat René Bufkens vier jaar geleden voor 3,5 miljoen euro kocht van Fransman René Campion. Die had het rad voor de millenniumwissel laten ontwerpen. Het stond op de Place de la Concorde, hartje Parijs. Bufkens is ‘forain’ en drukt al jaren met zijn familie en voorouders zijn stempel op de Sinksenfoor. “Maar dit reuzenrad, gebouwd door Mondial in Groningen, zie ik niet als een kermisattractie. Het moet een blikvanger zijn, een toeristische trekpleister voor een stad. Van op Linkeroever bepaalt dit mee het beeld van Antwerpen.” (lees verder onder foto)

Verwarmd in winter

Op elk van de 42 cabines vind je foto’s van de stad: de kathedraal, de Grote Markt, het Steen, het Havenhuis en de Nationale Bank. Bufkens: “In de gondel krijg je in het Nederlands en het Engels uitleg over Antwerpen én schalt ‘Antwaarpe’ van De Strangers door de boxen. Voor ‘Winter in Antwerpen’ komt er een rad van 44 meter hoogte met 36 gondels, maar wel met meer comfort. De zetels zullen verwarmd zijn.”

Wie fenomenale uitzichten over de stad, de Schelde en de haven wil, kan tot 16 juni een ritje maken aan het Steenplein. Van 21 juni tot 25 augustus staat het rad op het Koningin Astridplein. Volwassenen betalen voor een rit van acht minuten 8 euro, kinderen van 6 tot 12 jaar 5 euro.

Het hoogste rad ter wereld staat in Dubai: 220 meter. Het London Eye haalt 135 meter. Maar die raderen zijn niet verplaatsbaar.