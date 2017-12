De slimste routeplanner ter wereld is van 't Stad NIEUWE TOOL COMBINEERT ALLE VERVOERSMIDDELEN VOOR BESTE TRAJECT NINA BERNAERTS

02u29 9 Antwerpen Antwerpen heeft een nieuwe wereldprimeur te pakken: de stad brengt als eerste een multimodale routeplanner uit. Die kan suggereren om bijvoorbeeld een deel van het traject af te leggen met de tram en het laatste deel met de bus. Ook de overstaptijd wordt telkens mee berekend om de beste route te tonen.

Vijftig extra servers heeft de stad moeten kopen om het ongelofelijk complexe systeem vlotjes te laten draaien vanwege de immense rekenkracht achter het algoritme. De routeplanner zou, idealiter, tegen een stootje moeten kunnen. Ook wanneer de internationale aandacht straks losbarst voor de handige tool. En dat verwacht de stad wel. "We hebben het systeem zelf moeten bouwen, want het bestond gewoon niet. We hebben lang gezocht en dan zijn we zelf gestart. Vroeger had je enkel unimodale routeplanners: van punt A naar punt B, met auto óf de fiets óf openbaar vervoer. Eén van die opties was dan de snelste. In deze routeplanner is het én de auto én de fiets én het openbaar vervoer; welke combinatie geeft het beste resultaat?" legt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) uit.





Beste is niet de snelste

En de 'beste' optie volgens deze nieuwe routeplanner is niet per se de snelste. Zo zal elke optie die de autoreistijd evenaart, boven de wagen worden gezet. "We willen niet dat iedereen met de auto tot in het stad rijdt, daarom plaatsen we alternatieven eerder bovenaan. Je moet de mensen keuzes geven en dan zullen ze zelf de slimste optie wel kiezen."





100 combinaties

Wanneer je van punt A naar punt B wil gaan, berekent de routeplanner in luttele seconden maar liefst zo'n 100 combinaties achter de schermen. Hij geeft dan de beste combinaties weer. "We hebben zelf de routeplanner een zestal maanden excessief getest. We hebben alle onmogelijke combinaties er dan uitgehaald. We moeten realistisch zijn, mensen stappen geen zeven keer over. Het is wel een slimme routeplanner, de overstaptijd van bijvoorbeeld fietsstation naar treinperron zit mee in de tijd berekend", vertelt Marijke De Roeck van Slim naar Antwerpen.





Enkele gebreken

De stad lanceert nu deze eerste versie maar die heeft nog enkele gebreken. Zo is er geen realtime info van De Lijn of de NMBS, aangezien die info nog niet voorhanden is. Daarnaast wil het systeem je wel naar Vélo-stations leiden maar staat er niet aangegeven of dat station wel fietsen ter beschikking heeft. "Dat zijn allemaal zaken die we wel in volgende versies willen integreren. Al doende leren we, ook met feedback van gebruikers. Prioritair is momenteel de ontwikkeling van de app waarin deze routeplanner zit."





"Op termijn willen we via de app en zijn gebruikers nog accuratere verkeersstromen of vertragingen in kaart brengen. Daarbij willen we ook gepersonaliseerde routes. Iemand zonder fiets of auto moet dat kunnen aanduiden. Iemand die minder mobiel is, moet kunnen zeggen dat hij geen vélo kan gebruiken of dat hij moeilijk kan wandelen. Zo moet per persoon de beste route berekend worden."





Er moet nog wel aan gewerkt worden, de gekke combinaties die er volgens de stad al uitgefilterd werden, lijken hier en daar nog op te duiken. En blijft het een tool voor mensen die bereid zijn om hun wagen aan de kant te laten.