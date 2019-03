De Roma strikt The Specials en Wilco BJS

27 maart 2019

12u49 0 Antwerpen Met Wilco en The Specials heeft cultuurhuis De Roma in Borgerhout alweer een aantal mooie namen toegevoegd aan het programma van het najaar van 2019.

Wilco, de band achter songschrijver Jeff Tweedy, komt op 24 september 2019 naar de Roma. Al bijna 25 jaar lang verfijnen de Amerikanen hun stijl met bakken talent en een haarscherp gevoel voor melodie. Hun muziek zweeft tussen folk, soul, country en pop, wat zorgt voor aanstekelijke nummers op het kruispunt tussen avontuurlijke rock en akoestische ballads.

Met de komst van The Specials strikt De Roma misschien wel dé grootheden in het ska-genre. Sinds hun reünie in 2011 blijven The Specials timmeren aan hun succesverhaal. Hun aangekondigde veertigste verjaardagsshow in de Brusselse AB verkocht in recordtempo uit, maar de keizers van de Britse ska komen op 10 november terug naar België voor een concert in De Roma.