De ring is niet van Ringland: actiegroep moet opvallend ‘cadeau’ weghalen na klachten van automobilisten philippe truyts

07 februari 2019

17u56 0 Antwerpen Ringland wordt vijf jaar en wou dat vieren met een reuzengroot ‘cadeau’ in de berm van de afrit Borgerhout. Van de stad mocht het, maar het Agentschap Wegen en Verkeer dacht er anders over. “We kregen te veel klachten van automobilisten. We zouden sowieso nooit een vergunning hebben gegeven”, reageert woordvoerder Jef Schoenmaekers. Vrijdagochtend moet alles zijn weggehaald.

De plek voor de ingepakte houten container én het logo ‘R’ was niet toevallig gekozen. In 2014 plantte de burgerbeweging er enkele weken lang de Ringland-vlag. De timing hoefde ook niet te verbazen. Woensdag beleefde Ringland een heuglijk moment omdat het samen met Ademloos en stRaten-generaal een Oosterweeltracé kon voorstellen dat aan een aantal verzuchtingen van de actiegroepen tegemoet was gekomen. En op 16 februari is er het verjaardagsfeest van Ringland in deSingel.

“Het akkoord rond een voorkeursvariant voor de Oosterweelverbinding is een cadeau aan Antwerpen en Vlaanderen”, zegt Wietse Vermeulen, verantwoordelijk voor evenementen bij Ringland. “Vandaar het idee om deze blikvanger naast de Ring te plaatsen. We stoppen er een aantal zaken in, maar we zeggen uiteraard niet wát. Dat moet een verrassing zijn op 16 februari.”

Helaas: Wegen en Verkeer (AWV) heeft Ringland nu laten weten dat het moet ophoepelen. Jef Schoenmaekers: “Automobilisten begonnen te klagen, omdat andere chauffeurs op de rem gingen staan. Ze worden afgeleid en dat is gevaarlijk. Je mag bijvoorbeeld ook geen vrachtwagen met daaraan een spandoek op een brug boven de snelweg zetten. Een vergunning hadden we nooit gegeven.”

Wietse Vermeulen maakt er geen drama van. “Vrijdagochtend halen we de constructie weg. Ze staat op wieltjes. We mogen ze op het terras van deSingel plaatsen.” En daarover heeft AWV niets te zeggen.