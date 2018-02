De Ridder wil graag schepensjerp 07 februari 2018

02u45 0 Antwerpen Eigenlijk was ze al in 2006 graag Antwerps schepen geworden, maar de zwakke score van Open Vld nekte de ambitie van Annick De Ridder. Twaalf jaar later zal de ex-liberale (39) haar droom wél waarmaken. Tenzij N-VA geen deel uitmaakt van het volgende stadsbestuur.

De politieke carrière van Annick De Ridder startte in 2000. Ze werd verkozen in de Antwerpse districtsraad. De vlotgebekte juriste ontpopte zich tot een rijzende ster en kwam in 2004 al in het Vlaams parlement terecht. In 2011 leek haar politieke loopbaan voorbij, toen ze de gemeenteraad ruilde voor een job als consulent bij Katoen Natie. Dat gebeurde in de nasleep van een hevig conflict met Ludo Van Campenhout over het Oosterweeldossier. Die had zich verzet tegen het Lange Wapperviaduct, het 'kindje' van Open Vld. De Ridder besliste met haar fractie dat Van Campenhout ontslag moest nemen als schepen. Dat deed hij niet, maar hij verliet wel Open Vld.





De Ridder bleef voor Open Vld zetelen in het Vlaams parlement, maar had geen zin meer in de lokale verkiezingen van 2012. Een jaar later maakte ze haar overstap naar N-VA bekend. "Omdat ik enkel nog bij deze partij mijn liberale ideeën terugvind", zei ze daarover. Bij Open Vld zat ze op de wip: haar kansen op een nieuwe termijn in het Vlaams parlement waren flink geslonken. Bij N-VA kon ze haar carrière opnieuw lanceren. En dat ze goed opschoot met De Wever, was geen geheim. Ze waren van 2007 tot 2011 elkaars buren in de gemeenteraad.





In de zomer van 2014 hield De Ridder het voor bekeken bij Katoen Natie. Ze had toen net als derde op de Vlaamse kieslijst van N-VA ruim 30.000 voorkeurstemmen behaald.





Luchthaven

De Ridder heeft een hekel aan politieke correctheid. Op de sociale media neemt ze onverbloemde standpunten in over migratie, economie en mobiliteit. Ze is een fervent voorstander van de Antwerpse luchthaven en fileert met genoegen vervoersmaatschappij De Lijn. (NBA/PHT)