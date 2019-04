De renners 11 keer in volle actie zien: zo doe je het Geniet maximaal van de Ronde van Vlaanderen Lieke D'Hondt

07 april 2019

07u01 1 Antwerpen Wie de renners maar liefst 11 keer in volle actie wil zien, kan zondag met de wagen zijn eigen Ronde van Vlaanderen rijden. Onze journalist Kristof Vereecke toont hoe het moet.

1. ANTWERPEN - Het Steen - vanaf 8.45 uur

Omdat op de parkings langs het Steen allicht alles gereserveerd is voor vips, parkeer je best aan het Frederik Van Eedenplein. Via de voetgangerstunnel is het dan 1,3 kilometer tot aan het startpodium. “Daar kijk je naar de voorstelling van de renners, altijd een kippenvelmoment. Door aan de voetgangerstunnel te parkeren, zijn we ook snel weer onderweg.”

2. SINT-NIKLAAS - Dendermondsesteenweg - 11.10 uur

De brug aan de afrit, de Dendermondsesteenweg. “Daar heb je een knap zicht op het voortrazende peloton.”

3. ERPE-MERE - N46 - 12.16 uur

Stoppen op de Oudenaardsesteenweg (N46), vlak aan de bocht waar de renners de Dorpsstraat inrijden. “We kunnen vandaar vlot en snel de steenweg naar Zottegem nemen.”

4. MELDEN - Bevoorrading - 13.27 uur

Bevoorrading. Hier staan veel supporters om een drinkbus van een renner te pakken te krijgen. “Daar doen wij niet aan mee. Wij maken van de gelegenheid gebruik om zelf te eten.”

5. VOLKEGEM - tussen Ladeuze en Wolvenberg - 13.55 uur

Een plaatsje zoeken op de N8, ergens tussen Ladeuze en de Volkegemberg, de derde en vierde helling van de koers.

6. ELST - na de Leberg - 14.29 uur

Na de Leberg op de N415. “Hier staat nauwelijks volk, maar heb je toch een helder zicht op de koers. Voordeel is ook dat je snel weer weg bent.”

7. BRAKEL - Tenbosse - 14.42 uur

“Dit wordt een nipte, als er een groep te ver vooruit is zien we koplopers niet en alleen het peloton. Hier kan je aan de renners zien wie goed is en wie niet.”

8. RONSE - vlak na Kanarieberg op de N425- 15.15 uur

“De renners zijn de Kanarieberg over en je ziet ze in de afdaling. Het geluid van de schijfremmen op die wielen, je hoort dat kletteren. Fantastisch!”

9. MELDEN - vlak na Koppenberg op N60 - 15.58 uur

Op de N60 de Mariaborrestraat indraaien: dat is de kasseistrook net voor de Steenbeekdries. Hier wachten ook alle ploegleiders en je kunt zelfs een praatje met hen slaan.

10. RONSE - Kruispunt Kruisberg en Hotond - 16.15 uur

Derde laatste helling van de dag. Hier staan ook grote schermen opgesteld. We zijn 28 kilometer van de streep.

11. OUDENAARDE - Finish - 16.56 uur

“Uiteraard staat de aankomstzone al vol, maar wij begeven ons naar de plaats waar de ploegbussen staan geparkeerd. De winnaar ga je daar niet zien, maar andere renners kom je wel tegen.”

Hou je aan alle verkeersregels. De hele route is haalbaar zonder te snel te rijden. Veel plezier bij het supporteren.