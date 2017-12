De profwielrenner die wijkagent werd COLLEGA'S POLITIE VIEREN PENSIOEN OUD-OLYMPIËR ALEX VAN LINDEN (65) SANDER BRAL

02u24 0 Laenen Alex Van Linden (2de rechts) werd uitgewuifd in Taverne Rubens door z'n collega's. Antwerpen Ex-profwielrenner en wijkagent Alex Van Linden (65) heeft officieel zijn pensioen ingezet. Dat werd gisteren uitbundig gevierd met collega's in Taverne Rubens in het stadscentrum. Alex nam in zijn jonge jaren deel aan de Olympische Spelen en de rondes van Frankrijk en Italië. Daarna vond hij zijn roeping als wijkagent in het Schipperskwartier en nu kan hij eindelijk op rust.

De 65-jarige Alex Van Linden uit Wilrijk en later Antwerpen heeft er zijn allerlaatste werkdag op zitten. Na een professionele wielercarrièrre van vijftien jaar was hij 36 jaar actief bij de politiekorpsen van Hoboken en Antwerpen. Dat werd gisteren in Taverne Rubens in Antwerpen gevierd met een verrassingsfeestje. "We wilden hem koste wat het kost in de bloemetjes zetten", vertelt collega en initiatiefnemer Jef Verhelst. "Na zo'n geweldige carrière als fietser en flik verdient Alex wel wat extra aandacht."





Naar het voorbeeld van zijn oudere broer, de grote Rik Van Linden, begon Alex op vijftienjarige leeftijd een carrière als wielrenner.





Didier Craczyk Alex Van Linden in 1976.

Aanslagen in München

"Zo goed als mijn broer ben ik nooit geworden maar ik heb toch mooie momenten mogen meemaken als renner", herbeleeft Alex. "Zo heb ik vijf keer kunnen deelnemen aan de Giro en heb ik drie keer de Tour De France gereden. Maar mijn mooiste herinnering blijft de Olympische Spelen van 1972 in München. Op sportief vlak althans, want de aanslagen die toen plaatsvonden heb ik ook van op de eerste rij kunnen volgen. Dat was minder prettig."





Op dertigjarige leeftijd eindigde Alex zijn wielercarrière en vond hij zijn roeping bij de politie. "Het was politie of brandweer, één van beide", gaat Alex verder.





Oogkasfractuur

"Uiteindelijk koos ik voor de politieschool en kon ik meteen aan de slag in Hoboken om op termijn als wijkagent in het Schipperskwartier te belanden. Ik kijk tevreden terug naar die periode. Met het prostitutiemilieu en de echte volkse Antwerpenaars in die buurt heb ik eigenlijk nooit problemen gehad. Eén keer in mijn carrière heb ik wel ongeluk gehad. Ik voerde een routinecontrole uit op een agressieve man die blijkbaar aan gevechtssport deed. Daar heb ik een zesvoudige oogkasfractuur aan overgehouden en ik heb daar vandaag nog steeds minder zicht door."





Gisterochtend stonden de collega's van Alex opeens voor zijn deur. "Ik had het niet zien aankomen", zegt Alex. "Mijn vrouw zat blijkbaar mee in het complot, ze vertelde me dat we ergens gingen ontbijten om mijn pensioen te vieren. In de plaats daarvan zijn we met z'n allen de brouwerij van De Koninck gaan bezoeken om daarna naar de Rubens af te zakken voor een pint of twee. Het doet me enorm plezier dat de hogere functies zoals de huidige en mijn vorige korpschef ook aanwezig waren. Ik denk dat mijn werk bij de politie wel geapprecieerd werd."





Met de vrijgekomen tijd wil Alex terug de fiets op klimmen. "Maar geen koersfiets meer, de Olympische Spelen zal ik wel via de televisie volgen", lacht Alex. "En de rest van mijn tijd gaat integraal naar mijn kleinkinderen."