De ‘poster’ is niet dood: festival in PAKT laat hem herleven met topontwerpers uit hele wereld philippe truyts

08 maart 2019

11u48 0 Antwerpen De wereld laat de print steeds meer achter zich en kiest voor het digitale. Posters verdwijnen uit het straatbeeld, terwijl het wel een krachtig medium blijft. Tom Tiepermann en Dennis Janssens van het grafisch bureau ‘ssnn’ willen de poster opnieuw laten opleven en pakken vanaf dit weekend uit met het Antwerp Poster Festival (APF) in PAKT, in het Groen Kwartier. Aftrap op zaterdag 9 maart om 20 uur.

Het thema van de eerste editie is ‘Show your colours’ (beken kleur). “We kwamen op het idee voor zo’n posterfestival toen we terugkeerden uit Nederland, waar dit soort evenementen al langer bestaan”, vertelt Dennis Janssens. “Een festival is een goed platform om ontwerpen uit de hele wereld te kunnen bekijken. We kregen 945 inzendingen uit 36 landen. Europa uiteraard, maar ook de VS, Japan en China. Basisregel is dat iedereen vrij is om in te sturen wat hij of zij wil.”

Een tentoonstelling van 50 posters is dagelijks in het PAKT geopend van 12 tot 22 uur en gratis toegankelijk. Verder zijn er twee workshops en twee avondlezingen. Die handelen over ‘bier en branding’ (12 maart, 18.30 uur) en over de rol van vrouwelijke designers (13 maart, 18.30 uur). Tijdens de openingsavond maakt een jury van vier ontwerpers bekend wie de drie winnaars zijn van alle ingezonden werk.

De geselecteerde werken worden gebundeld in een fraaie catalogus met 27 verschillende soorten papier en is te koop in de bookshop van APF.

Info: www.apf.design