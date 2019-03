De Magische Sleurhut wint ondernemerswedstrijd ADA

01 maart 2019

15u03 0 Antwerpen De Magische Sleurhut wint de ideeënwedstrijd ‘Pop Poll’ van bizidee. Het idee om belevingscaravans te bouwen voor jonge kinderen ging aan de haal met een prijzenpot van 4.000 euro tijdens de Nacht van de Inspiratie in Fosbury & Sons.

Raphaël Thijs (22), Gertjan Compen (21) en Luca Badts (21) zijn drie studenten Business management aan UCL die voor een schoolproject een nieuw idee moesten uitwerken en pitchen. Uiteindelijk werd het De Magische Sleurhut. “De caravan is als een escape room voor kinderen die gebruikt kan worden tijdens verjaardagsfeestjes, communiefeesten of andere kinderfeesten”, vertelt Luca. “We willen vooral inspelen op de grote vraag van ouders die plots vijftien kinderen moeten entertainen tijdens zo een feestje. Dankzij de belevingscaravan is dat een stuk gemakkelijker.”

Hoewel het in de eerste plaats om een schoolproject gaat, wil het drietal dit project verder uitwerken tot een echte start-up. "Op korte termijn willen we uitbreiden naar meerdere caravans, telkens voor een andere leeftijdscategorie, maar vooral voor kinderen uit de lagere school. Het plan is concreet, de eerste caravan staat klaar en vanaf vandaag nemen we reservaties aan. In april zal de caravan voor de eerste keer verhuurd worden met begeleiding."

Net om die reden beloonde de jury van Bizidee de studenten met de hoofdprijs van 4.000 euro en extra coaching. “Er waren twee kandidaten die voor ons extra opvielen door hun concreet plan en toegevoegde waarde”, aldus juryvoorzitter Koen Kennis. “De a-typische reizen in vrachtschepen van CPTN Zeppos zijn ook een zeer origineel concept, maar Home blinkt uit in de concrete uitwerking van het plan.”