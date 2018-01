De Lijn plaatst waarschuwing na incident op tram 02u47 0 Foto De Lijn Dit pictogram moet pendelaars waarschuwen.

Vervoersmaatschappij De Lijn gaat in alle Albatrostrammen speciale pictogrammen plaatsen die de pendelaar moeten waarschuwen dat ze niet tegen de beweegbare tussenstukken mogen leunen. Dat doet ze nadat eerder een pendelaar klem kwam te zitten met zijn rugzak toen de tram een scherpe bocht moest maken. "Alle trams en bussen worden voor ze de baan op gaan uitvoerig getest en gekeurd. Die tussenstukken zijn dus perfect veilig, zolang je als pendelaar de voorschriften correct volgt. Dat betekent dat je niet mag leunen. Om onze pendelaars daarvoor te waarschuwen hebben we beslist om speciale pictogrammen te plaatsen op de 88 Albatrostrammen", vertelt Tom Van de Vreken van De Lijn. De pictogrammen worden naar de drukker gestuurd en daarna zo snel mogelijk verspreid. Op dit moment zullen ze enkel te zien zijn in de lange Albatrostrammen. (ADA)