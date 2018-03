De Lijn ontslaat chauffeur gekantelde tram 21 maart 2018

02u43 0 Antwerpen De bestuurder van de gekoppelde tram die een maand geleden in Wommelgem ontspoorde en kantelde, is door De Lijn ontslagen. Dat bevestigt woordvoerder Tom Van de Vreken. "Onderzoek heeft uitgewezen dat de tram technisch helemaal in orde was. De bestuurder reed te snel in de keerlus."

Bij het ongeval op 20 februari werden drie van de veertien passagiers en de bestuurder gewond. De lokale politie van de zone MINOS verklaarde aanvankelijk dat de tram te snel reed door een technisch defect aan de remmen. De chauffeur gaf ook bij die versie. Dat blijkt nu niet te kloppen, na onderzoek door deskundigen. Tom Van de Vreken: "Een tramstel heeft drie remsystemen. Die hebben allemaal gewerkt. Dit was een geval van onaangepaste snelheid. Dat weerlegt de uitleg van de trambestuurder dat de remmen het lieten afweten. Het voorste rijtuig van de gekoppelde tram had pas twaalf dagen voordien onderhoud gekregen, het achterste rijtuig twee maanden geleden. En de sporen van de keerlus lagen er nog maar drie jaar."





De gevolgen zijn niet min: de chauffeur is zijn job bij De Lijn kwijt. Bij een bewezen zware fout loop je dat risico. (PHT)