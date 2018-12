De Lijn maakt trajecten toegankelijker voor rolsstoelgebruikers BJS

03 december 2018

Vanaf maandag 3 december hoeven rolstoelgebruikers niet meer te reserveren voor een rit met in totaal 10 bus- of tramlijnen in en rond Antwerpen. Op deze ‘Meer Mobiele Lijnen’ zet De Lijn uitsluitend toegankelijke voertuigen in en is een gegarandeerd deel van de haltes toegankelijk.

Op de in totaal 57 ‘Meer Mobiele Lijnen’ in Vlaanderen zet De Lijn uitsluitend toegankelijke bussen of trams in. “Dat wil zeggen: met een lagevloer en een oprijdplaat”, zegt De Lijn. “Daarnaast is een bepaald aandeel van de haltes toegankelijk voor een rolstoelgebruiker. Minstens de helft is toegankelijk met assistentie, minstens 30 procent zonder assistentie. Toegankelijk betekent dat het perron verhoogd is, voldoende breed, effen en obstakelvrij. Voor blinden en slechtzienden is er een geleidelijn en opstapvlak in rubbertegels.”

Antwerpen krijgt er negen toegankelijke lijnen bij: vier tramlijnen en vijf buslijnen. Tramlijn 15 was al toegankelijk. Bij de trams gaat het om de premetrolijnen 3, 5, 6, 9 en 15 naar het stadscentrum. De buslijnen zonder reservatie rijden in de stadsrand (lijnen 19 en 38) of naar het centrum (17 en 22). Ook buslijn 87, van Antwerpen Linkeroever via Burcht naar Zwijndrecht, wordt beschikbaar voor rolstoelgebruikers zonder reservatie.