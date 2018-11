De lekkerste Aziaat én Gastro-Bistro vind je volgens Gault&Millau in Antwerpen Bún Bar & Restaurant en Veranda vallen in de prijzen David Acke

05 november 2018

Antwerpen scoort opnieuw goed in de nieuwe Gault&Millau. Bún Bar en Restaurant van Huibrechts Berends en Hoa Truong werd door Gault&Millau uitgeroepen tot Aziaat van het jaar 2019. Davy Schellemans mag zijn restaurant Veranda een jaar lang Gastro-Bistro van het jaar noemen. Voor het eerst reikte de gids ook een prijzen uit aan de beste cocktailbars uit. Hier scoorde het Antwerpse Bar Burbure.

Ze hoorden het in Keulen donderen toen Bún Bar en Restaurant uitgeroepen werd tot Aziaat van het Jaar door de culinaire gids Gault&Millau. Het restaurant van Huibrechts Berends (34) en zijn vrouw Hoa Truong (39) is dan ook nog maar twee maanden open. “Natuurlijk verwacht je zoiets niet na twee maanden. Deze morgen werd er zelfs nog verbouwd in het restaurant. Dat je dan plots deze prijs krijgt is heel surreëel”, lacht Huibrechts. Bún Bar en Restaurant ligt in de Volkstraat en tracht de Vietnamese keuken aan te bieden zoals het door locals daar gegeten wordt. Dat vertaalt zich in gerechten om te delen met familie en vrienden.

Noordzeevis op bananenblad

“Verschillende schaaltjes met allemaal verse producten om te delen met elkaar. Maar evengoed serveren we een verse Noordzeevis op een bananenblad.” Huibrechts en Hoa zijn niet aan hun proefstuk toe. Vier jaar geleden openden ze al een restaurant in de Sint-Jorispoort. “Dat hebben we nu omgevormd tot een noodleshop. Je kan er alles kopen wat met noedels te maken. Die producten bereiden we ook allemaal zelf. Met het nieuwe restaurant willen we de klanten meer comfort bieden in een aangenaam kader”, legt Huibrechts uit. De titel van Aziaat van het Jaar is een mooie erkenning maar brengt ook meteen wat stress met zich mee. Huibrechts is zich ervan bewust dat mensen nu weleens kritischer naar het restaurant en de gerechten zal kijken. “Maar daar doen we het eindelijk voor hé. Die vermelding was geen doel op zich, maar als kok wil je sowieso alleen maar het beste serveren. Die vermelding zal daar niets aan veranderen. We hebben nog veel groeipotentieel.”

Davy Schellemans kreeg met zijn restaurant Veranda opnieuw een mooie scoren van 15 op 20 maar kreeg ook de titel van Gastro-Bistro van het jaar. En daar is Davy erg tevreden mee omdat die titel perfect weergeeft waar hij met zijn restaurant heen wil. “Ik wil toegankelijke gastronomie aanbieden zonder dat mensen een drempel ervaren bij ons te komen. Als ik dan toch een prijs moet krijgen, dan past die volledig bij ons concept,” vertelt de kok. Dat Veranda nu in de prijzen valt, zal volgens Davy niets veranderen aan de zaak. “Ik en het hele team staan met onze voeten op de grond. Wat ik het belangrijkste vind, is dat mijn klanten hier tevreden buitenstappen. En dat blijft mijn doel, met of zonder prijs.”

Nieuw dit jaar is het overzicht van de ‘Great Cocktail Bars in Belgium’ met met het Antwerpse Bar Burbure in de top drie.