De Kringwinkel strijkt 26.000 euro op met verkoop oud meubilair provincie philippe truyts

18 november 2018

16u50 0 Antwerpen De uitverkoop van oud kantoormeubilair en planten van de provincie bleek zaterdag een schot in de roos. Grote winnaar is De Kringwinkel, met een opbrengst van 26.000 euro.

Het was aanschuiven op de Desguinlei. Je krijgt niet elke dag de kans om voor 20 of 30 euro meubelen op de kop te tikken. Vooral de planten waren in trek. Sommigen verzekerden zich dan weer van een zetel door er als eerste in te gaan zitten. “In het nieuw provinciehuis werken we zo papierloos mogelijk en staat dus veel minder meubilair”, zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V). “We slaan alles digitaal op. Er moest dus veel weg. Niet alles was ook nog geschikt voor het nieuwe gebouw. De verhuis van al onze diensten is in volle gang.”