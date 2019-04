De koers is van ons: 75.000 toeschouwers voor start Ronde van Vlaanderen philippe truyts

07 april 2019

13u33 5 Antwerpen De Ronde van Vlaanderen is na drie jaar meer dan ooit thuis in Antwerpen. Met 75.000 toeschouwers kwam er iets meer volk dan vorig jaar. Veruit het meeste applaus ging naar Wout Van Aert. Ook voor burgemeester Bart De Wever was hij de favoriet. Stipt om halfelf gaf Miss België Elena Castro Suarez de start.

Kippenvelmoment rond kwart over tien: de duizenden wielerfans die bij de podiumentree van het team Deceuninck-Quick.Step op de Grote Markt allemaal tegelijkertijd opspringen, geregisseerd door Linde Merckpoel. Toptroef Zdenek Stybar wordt er ook even stil van. Al moet je vooral je best doen om géén supporter van Wout Van Aert tegen te komen. Jongen uit de provincie (Lille), rad van tong, hardrijder zonder omzien. Dorpsgenoten Annemie Torman (52) en haar dochter Fien (24) hebben zich op een terrasje geïnstalleerd in afwachting van de voorstelling van alle ploegen. “Meestal zijn we ‘fluisterfans’, vertelt Annemie. “We supporteren vanuit de zetel. Doen we straks ook, thuis. Maar die start in Antwerpen willen we wel meepikken. Af en toe trekken we wel eens naar een veldrit. Ja, ik weet het: Wout had een lastige winter. Toch had ik dit sterk voorjaar verwacht. Vandaag? Het mooiste zou zijn: wegrijden op de laatste helling, de Paterberg, en dan solo naar de finish.” We proberen even te prikken: een koninklijke spurt tegen rivaal Mathieu Van der Poel? “Hé nee, dan gaan we dood”, zeggen Annemie en Fien eensgezind. (lees verder onder foto)

Zelzatenaar Patrick Cocquyt (58), een ex-prof die bij de masters vorig jaar wereldkampioen Gran Fondo werd – zeg maar het WK voor cyclotoeristen – is met een Nederlandse vriendin, Karin Taillie, naar Antwerpen afgezakt. “Ik tip op Oliver Naesen of Mathieu Van der Poel. Maar als het niet lukt: geen probleem. Zolang we maar een mooie koers zien. Straks rijden we naar Geraardsbergen. Daar kunnen we de renners zien passeren op de Vesten.

Winnen in 2036

Misschien is de winnaar in het jaar 2036 ook al bekend. Wannes Heirbaut (7) uit Temse wil graag renner worden. Hij is met broer Lander (9) grote fan van Wout Van Aert. Zusje Kato (4) is nog wat jong. Waarom hij wint? “Omdat papa het gezegd heeft”, klinkt het. Ouders Frank en Marina – uit Temse – komen voor het eerst kijken in Antwerpen. “Meestal gingen we onderweg kijken, maar ja, dat peloton is in een flits voorbij. Als Van Aert het haalt, is hij ineens een hele grote.” (lees verder onder foto)

Burgemeester De Wever gaat geen uitdaging uit de weg. Ook niet als hij een T-shirt het publiek moet inknallen met de luchtbuks. Van op het startpodium schiet hij zowaar verder dan Peter Sagan en Van Aert. “Vanmiddag ga ik op de beste plaats kijken die er is: thuis voor mijn tv.” Terwijl De Wever op Van Aert gokt, net als sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA), houdt een ander collegelid Tom Meeuws het op Greg Van Avermaet. “Die verdient het na al die jaren dat het niet is gelukt.”

Hoogste trapje

Als de renners naar het podium rijden, barst de jacht op handtekeningen los. Greg Van Avermaet en zijn ploegmakkers laten zich begeleiden door Seven Nations Army van The White Stripes. “Die muziek brengt je in de juiste sfeer. Of ik nu wel of geen topfavoriet ben: maakt niet uit. Ik hoop eindelijk op het hoogste trapje te staan straks.”

En dan mag Miss België het startschot lossen. Enkele minuten later duikt het peloton de Waaslandtunnel in en is de koers alweer weg uit Antwerpen. Het heerlijke lenteweer lacht de horeca toe: véél volk blijft nog uren op een terrasje hangen. Laat die Ronde ook na 2021 maar gerust in de koekenstad starten.