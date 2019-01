De familie Rockox verlaat Sint-Jacobskerk voor het eerst in 400 jaar ADA

16 januari 2019

16u03 0 Antwerpen Voor het eerst in meer dan 400 jaar heeft de triptiek ‘Het laatste Oordeel’ of ‘ Rockox-triptiek’ de Sint Jacobskerk verlaten. Het meesterwerk van de hand van Jan van Hemessen verhuist voor vijf jaar naar het Snijders&Rockoxhuis omdat de Sint-Jacobskerk gerestaureerd wordt.

“De idee dat je iets voor het eerst in vierhonderd jaar verplaatst, heeft iets filosofisch, iets spiritueels,” vertelt Pastoor Aerts van de Sint-Jacobskerk. “Bij het voorgaan van de liturgie keek ik uit op het werk. Afgelopen zondag viel me nu die grootte op.” ‘Het laatste Oordeel’ of ‘ Rockox-triptiek’ zal de komende vijf jaar te zien zijn in het Snijders&Rockoxhuis en zo komt het schilderij toch ook een beetje thuis. Het werk is namelijk volledig opgedragen aan Adriaen Rockox (1460-1540) en zijn vrouw Catharina van Overhoff (1486-1549), de vroegere bewoners van het pand waar nu het museum is gevestigd.

In 1515 verwierven ze in de Sint-Jacobskerk een kapel, waar zij na hun dood begraven zouden worden. Rond 1535 bestelden ze bij schilder Jan van Hemessen een drieluik om hun kappel op te vrolijken. Het middenpaneel stelt het Laatste Oordeel voor terwijl op het linkerpaneel Adriaen Rockox te zien is. Catharina preikt op het rechterpaneel.

Het schilderij werd verhuisd omdat de Sint-Jacobskerk grondig onder handen wordt genomen. De uitvoering van de werken verloopt in twee fases en zal zo een tien jaar duren. Rond deze tijd sluit de kerk het schip en de zijbeuken. Omdat belangrijke werken daarom niet meer te zien zijn, verhuizen ze naar andere plekken in de stad.