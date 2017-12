De Costerlaan krijgt fietspaden in beide richtingen 02u24 0

De stad werkt samen met haar partners, BAM en AWV, de 'missing link' weg op de fietsroute tussen Zwijndrecht en het centrum van Antwerpen. Er komen op de Charles de Costerlaan, tussen de Gloriantlaan en de Halewijnlaan, aan beide zijden verhoogde dubbelrichtingsfietspaden. Zo zullen de bestaande fietspaden op de Charles de Costerlaan aansluiten op het fietspad op de Gloriantlaan.





Het plan houdt rekening met de toekomstige heraanleg van het kruispunt van de Charles de Costerlaan met de August Vermeylenlaan en de Halewijnlaan in kader van de Oosterweelverbinding. Het definitieve ontwerp is nu goedgekeurd. De uitvoering is voorzien in de loop van 2018. (BJS)