De Bomma opent tweede restaurant Jan Aelberts

10 april 2019

14u35 1 Antwerpen Het tweede restaurant ‘De Bomma’ op de Ogierplaats is sinds deze week open. Er is plaats voor 150 gasten en de zaak heeft een groot terras.

De zaak serveert opnieuw klassieke, Vlaamse kost. Denk daarbij aan witloof in de oven, Vlaamse goulash, zuurkool. Op de Ogierplaats dit keer, tegenover Het Steen en om de hoek van de eerste zaak op de Suikerrui. Het eerste restaurant kwam er iets meer dan vijf jaar geleden en werd snel een begrip in Antwerpen. Reserveren was een must. De opening van een tweede zaak is dan ook logisch. De kaart blijft, gelukkig, helemaal hetzelfde.