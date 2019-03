De Bomma opent tweede restaurant Jan Aelberts

13 maart 2019

Bomma’s heb je nooit genoeg. En dus opent uitbater Ronny De Backer een tweede ‘De Bomma’ met opnieuw klassieke, Vlaamse kost. Witloof in de oven, Vlaamse goulash, zuurkool. Dat werk. Op de Ogierplaats dit keer, tegenover Het Steen en om de hoek van zijn eerste zaak op de Suikerrui. Het eerste restaurant kwam er iets meer dan vijf jaar geleden en werd snel een begrip in Antwerpen. Reserveren was een must. De opening van een tweede zaak is dan ook logisch. De kaart blijft, gelukkig, helemaal hetzelfde. De nieuwe zaak is vanaf 29 maart open. Meer op www.restaurantdebomma.be.