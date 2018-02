De Backer wil schepen van Rijkdom 05 februari 2018

02u27 0

Lijsttrekker van Open VLD Antwerpen Philippe De Backer roept op om de bevoegdheden lokale economie, cultuur, toerisme en diamant te bundelen bij één schepen. Deze schepen van Antwerpse rijkdom moet investeringen in de handelskernen en Antwerpen in al haar pracht op de kaart zetten. "Het beleid moet de rijkdom van onze stad meer bundelen en in de verf durven zetten", legt De Backer uit. We moeten trots zijn op onze stad, chauvinistisch zelfs en al onze historische rijkdom, in combinatie met de innovatieve toekomst die Antwerpen voor zich heeft, als een divers geheel zien. Een schepen van Antwerpse rijkdom kan deze diversiteit bewaken en promoten, ook in het buitenland. Zo versterkt dit beleid onze lokale middenstand en zelfstandigen in de stad en de districten." (ADA)