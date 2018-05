De Backer wil charter tegen sociale fraude bij werken Oosterweel 17 mei 2018

02u35 0 Antwerpen Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) wil dat de werken van de Oosterweelverbinding die starten in het najaar volgens de correcte nationale en Europese sociale regels verlopen.

Zo moeten bouwprojecten de keten van onderaannemingen beperken tot drie niveaus, mogen onderaannemers hun deel van de opdracht niet integraal doorgeven aan andere onderaannemers en kunnen ongeoorloofd lage prijzen niet door de beugel.





De Backer roept de Antwerpse coalitiepartners N-VA en CD&V op om een charter te ondertekenen om de verbintenis concreet te maken. "Met een charter tegen sociale dumping geven we als stadsbestuur een voorbeeld, engageren we ons voor eerlijke concurentie en zorgen we ervoor dat de werken vlot kunnen verlopen", aldus De Backer.





Eerder zette Open Vld een algemeen charter tegen sociale dumping al op de agenda van de gemeenteraad, maar dit is er voorlopig nog niet gekomen.





(DILA)