De Backer pleit voor apart drugsagentschap 02u35 0 Antwerpen De oprichting van een apart agentschap voor de bestrijding van de drugsproblematiek in en rond de Antwerpse haven? Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ziet het plan van staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld) niet zitten. "Betrokken diensten werken al nauw samen."

Kandidaat-burgemeester van Antwerpen Philippe De Backer (Open Vld) roert zich in de discussie over de Antwerpse drugsproblematiek. Het thema haalde de jongste maanden meermaals het nieuws. Want ondanks de recordvangst van 31 ton cocaïne dit jaar in de Antwerpse haven, tiert het drugsgeweld in de Scheldestad welig: huizen worden beschoten, auto's in brand gestoken.





Verenigde Staten

De Backer droomt van een drugsagentschap zoals de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) die zich volledig toespitst op de drugsproblematiek in de VS. "Ik denk aan een verregaande samenwerking tussen politie, justitie, douane en zelfs de fiscus", zegt de Open Vld'er. "Zo kunnen we havenarbeiders beter screenen, omkoperij bij politie harder aanpakken, de beelden van het cameraschild in de haven beter analyseren en de geldstromen van grote criminele netwerken nauwkeuriger in kaart brengen. Ook mijn inspectiediensten kunnen in dit verhaal een rol in spelen."





Stroomplan

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ziet het plan van zijn federale collega De Backer niet zitten. "De oprichting van een apart drugsagentschap heeft weinig zin", klinkt het op zijn kabinet. "De verschillende diensten werken al nauw samen en die samenwerkingsverbanden zullen in de toekomst nog versterkt worden. Er komt binnenkort bijvoorbeeld een Stroomplan in Antwerpen. Dat staat voor een geïntegreerde aanpak, waarbij alle betrokken diensten hun rol te spelen hebben."





Wel is minister Geens voorstander om bij de federale gerechtelijke politie van Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Brussel, Luik en Charleroi vijf diensten op te richten die onder meer de georganiseerde criminaliteit en terrorisme aanpakken. (BJS)