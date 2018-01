De Backer: "Cut the crap" 29 januari 2018

02u40 0 Antwerpen Philippe De Backer had een vurige speech beloofd en dat kregen de militanten ook. "Cut the crap. Ik ben het zo beu dat de hele discussie gaat over wat goed is voor de politici en hoe er postjes gepakt en verdeeld kunnen worden."

Open Vld verwelkomde afgelopen zaterdagavond een honderdtal militanten voor zijn Antwerpse nieuwjaarsreceptie in het hoofdkwartier van Katoennatie. Geen overrompeling maar de belangrijkste kopstukken zoals Annemie Turtelboom, Karin Heremans, Willem Frederik Schiltz, Claude Marinower tekenden present.





Voor zijn collega lijsttrekkers en de media had De Backer een duidelijke boodschap. "Cut the crap. Ik ben het zo beu dat de hele discussie gaat over wat goed is voor de politici en hoe er postjes gepakt en verdeeld kunnen worden. Maar de Antwerpenaar verdient een discussie op basis van inhoud. Ik zal hier nooit aan mee doen. Ik wil het terug over Antwerpen hebben, wat dat is verdomme de schoonste stad ter wereld", zei De Backer.





Onderwijs

Concreet zet Open Vld in op jeugd en onderwijs en traditioneel ook op middenstand. "Ik vind het niet normaal dat een kind dat in Wilrijk geboren is, tien keer meer kans maakt op hogere studies dan een kind geboren in Stuivenberg. Alle kinderen moeten evenveel kansen krijgen, daar gaan wij mee voor zorgen. Hamza moet even goed ondersteund worden als andere kinderen. Hetzelfde voor Rachid, een beenhouwer in de Handelsstraat." De Backer kreeg een groot applaus van zijn achterban bij de woorden "wij zullen deze verkiezingen winnen". (NBA)