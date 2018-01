De 9 werven van 2018 VAN OOSTERWEEL TOT HET DIVA: ZO HARD VERANDERT 'T STAD DIT JAAR PHILIPPE TRUYTS

Antwerpen Ook in 2018 blijft Antwerpen een stad van veel wegen- en bouwwerven. De Leien gaan hun finale fase in, op de Gedempte Zuiderdokken begint het pas. Op Linkeroever gaat de spade voor de Oosterweel in de grond. De provincie pakt uit met twee afgewerkte pareltjes: het diamantmuseum DIVA en het provinciehuis. We zetten enkele opmerkelijke werven én realisaties op een rij.

1.

Klaas De Scheirder In oktober moet het personeel van de provincie verhuizen naar hun nieuwe stek aan de Koningin Elisabethlei.

Noorderlijn

Eén van de blikvangers wordt het Operaplein dat in september klaar zal zijn. Het premetrostation Opera heropent dan ook, met vernieuwde perrons. Een lichtkoepel laat het daglicht diep doordringen, tot niveau -3. De knip van de Leien eindigt in de december. De heraanleg van de Italiëlei en de Rooseveltplaats loopt nog door tot in 2019.





Op het Eilandje spoort vanaf mei een tram door de Londen- en Amsterdamstraat. Diezelfde maand is ook de Kempenstraat heraangelegd. Aan de tramlijn naar het nieuwe Havenhuis wordt nog heel het jaar gewerkt. Goed nieuws is er voor wie vaak de Noorderlaan gebruikt: de heraanleg is tegen maart voltooid.





2.

Oosterweel

De grote werf is pas voor 2019, maar vanaf september zal er toch al forse hinder zijn met versmalde rijstroken op Linkeroever, op de E17 voor de Kennedytunnel.





3.

Scheldekaaien

Negenhonderd meter kaaien gaan er tegen het einde van het jaar helemaal anders uitzien. Tussen de Namenstraat en de Goedehoopstraat komen een slingerende wandeldijk, een stedelijk plein aan de Zuidersluis (hof van beroep) en een urban strand. De betonnen waterkeringsmuur verdwijnt. Tussen de dijk en de rijweg trekt men zoveel mogelijk een park door.





4.

Gedempte Zuiderdokken

De bouw van de eerste ondergrondse parking (Steendok) gaat nog het hele jaar door. Aan die zuidkant van de Zuiderdokken moeten tegen begin 2019 negenhonded auto's en 125 fietsen een parkeerplek vinden.





5.

Het Steen

Het oudste stukje Antwerpen krijgt een make-over: de oude aanbouw uit de jaren 1950 wordt vervangen door een nieuwe toren met dakterras. De werken duren wel tot eind 2019.





6.

Brug van

den Azijn

De nieuwe brug ligt er inmiddels, maar pas in april gaat ze open voor alle verkeer. Er wordt dit jaar ook flink gebouwd nabij de brug. Het project 'Azijn' bestaat uit 61 sociale nieuwbouwflats, op de hoek van de Merksemsesteenweg, Van Cortbeemdenlei en Tweemontstraat.





7.

Provinciehuis

In oktober is het zo ver: dan verhuist het afgeslankte personeel van de provincie Antwerpen naar zijn gloednieuwe stek aan de Koningin Elisabethlei. Het provinciehuis, ontworpen door Xaveer De Geyter, kostte om en bij 90 miljoen euro.





8.

Sport- en turnhallen

De zaalsporten boomen in Antwerpen en het beleid zet daar stevig op in. In de herfst krijgen de Antwerp Giants een nieuw trainingscomplex in de Carrettestraat in Merksem, met vier basketbalvelden. Ernaast komt een parking van 630 auto's voor het Sportpaleis. Ook klaar dit jaar: de sporthal Rode Loop 2. In Ekeren is het uitkijken naar de opening van turnhal Deugd en Moed tegen de zomer.





Het 45 jaar oude zwembad Wezenberg gaat in de lente voor zes maanden dicht. Het bad krijgt een grondige opfrisbeurt en je zou er dus ergens in de herfst weer moeten kunnen in duiken.





9.

Het DIVA

Het nieuwe diamant-, zilver- en juwelenmuseum DIVA aan de Suikerrui opent in het weekend van 5 en 6 mei de deuren met een schitterend feest.