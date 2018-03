De 12 werven van onze provincie 10 maart 2018

02u33 0 Antwerpen Boven op de werken aan de Oosterweelverbinding wil minister Weyts dit jaar 12 grote snelwegwerven in de provincie opstarten.

- vernieuwing complex Waaslandhaven-Noord (R2)





- A12 aan Ekeren richting Nederland: plaatsen van geluidsschermen





- E34 in Turnhout: structureel onderhoud





- E19 tussen Sint-Job-In-'t-Goor en Kleine Bareel richting Antwerpen: structureel onderhoud





- Jan De Vostunnel richting Brussel: onderhoud





- A12 in Wilrijk richting Brussel: renovatie brugdekvoegen





- E34 tussen Ranst en Oelegem: structureel onderhoud





- E19 tussen Brecht en Loenhout: structureel onderhoud





- E34 in Retie: vervangen brugvoegen





- E313 tussen Ham en Massenhoven richting Antwerpen: vernieuwen brugvoegen





- E313 aan het rondpunt Wommelgem richting Antwerpen: herstellen brugvoegen





- Ring ter hoogte van het Sportpaleis: herstellen lokale verzakking