Dat zijn pas supporters: Antwerp-fans in Benidorm leggen bus in om naar vriendenmatch te gaan kijken

Dieter Lizen

09 januari 2019

18u32 0 Antwerpen Het rood-witte clubhart klopt tot aan de Costa Blanca. Deurnenaar Jerry Muts, die in Benidorm een bistro heeft, legt vrijdag een bus in om vanuit de Spaanse badstad naar de oefenmatch van Antwerp FC te kunnen kijken, 100 km verder.

Benidorm en Calpe zijn echte Antwerpse enclaves aan de Spaanse Costa Blanca. Deurnenaar Jerry Muts, Antwerp-supporter in hart en nieren, baat er met zijn vrouw al 2 jaar Bar Panaché uit in het centrum van Benidorm. “We zijn niet alleen een bistro, maar ook een supporterslokaal van Antwerp FC. We zenden ook al hun wedstrijden uit en ons terras zit dan bomvol. Er komen zelfs mensen uit het verder gelegen Valencia naar hier om de match toch maar te kunnen zien.”

De laatste vijf jaar komt de ‘Great Old’ in de regio van Alicante op winterstage, dit keer in Algorfa. “Een geschenk uit de hemel voor elke Antwerp-supporter hier in de buurt”, zegt Jerry. “Vorig jaar hebben ze in de Pinatar Arena te San Pedro del Pinatar, op 133 kilometer van Benidorm, tegen Newcastle gespeeld en had ik ook al een bus ingelegd om met zo’n 50 supporters deze match bij te wonen. Dit jaar gaan we met zijn allen naar de wedstrijd tegen Ausburg deze vrijdagmiddag in La Finca, Algorfa. Opnieuw 100 kilometer met de bus, maar dat deert niet. De sfeer zit er altijd goed in, er wordt de hele rit gelachen en gezongen.” Wie in Spanje zit en nog mee wil op de supportersbus moet zich snel aanbieden bij Bar Panache, want er zijn al 43 van de 55 zitjes gereserveerd.