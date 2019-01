Dat belooft voor de komende 2 jaar: meteen lange files bij start werken Plantin en Moretuslei philippe truyts

28 januari 2019

16u08 0 Antwerpen Slecht nieuws voor wie vanaf de Ring via de uitrit Borgerhout of vanaf de Singel de stad wil inrijden: maandag is de eerste fase gestart van de werken aan de Plantin en Moretuslei. Stadinwaarts is de rechterrijstrook dicht, nu de nutsmaatschappijen (gas, elektriciteit, water en telecom) aan de slag gaan met kabels en leidingen. Vanaf de zomer start de volledige heraanleg van de invalsweg. Dat duurt tot 2021, met grote hinder.

Het was maandag niet enkel lang aanschuiven op de Ring. De Plantin en Moretuslei gaat de komende twee jaar op de schop en dat had al zijn gevolgen. De nutsbedrijven pakken deze winter en in het voorjaar de kant van de oneven huisnummers aan, tussen de Wilrijkstraat en Van Immerseelstraat. Afwisselend zal de aannemer bepaalde zijstraten afsluiten. Voor fietsers is een omleiding getrokken via de Sterlingerstraat, Bleekhofstraat en Somersstraat.

Tot 8 februari wordt gewerkt in het stuk tussen de Montens- en Provinciestraat. Van 11 tot 22 februari is dat tussen de E. Joorsstraat en de Montensstraat. Het gedeelte Wilrijk- tot Joorsstraat is voorzien voor 25 februari tot 8 maart. De middenberm komt aan de beurt tussen 11 en 22 maart. De aansluitingen met de huizen volgen een stuk later in de lente.

Wie de stad uitrijdt, kan tot de zomer sowieso twee rijstroken gebruiken.