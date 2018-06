Dansende dieven bestelen dronken man 27 juni 2018

Een cameraoperator van de lokale politie merkte in de nacht van maandag op dinsdag in de radiokamer op dat enkele personen zich verdacht gedroegen in de Gemeentestraat. Ze gingen op een dronken man af en omhelsten het slachtoffer. Wat volgde waren knuffel- en dansbewegingen. Het duo wandelde op een eerder verdachte manier weg. Dat stond haaks op zo'n hartelijk afscheid en er werden enkele patrouilles op de verdachten afgestuurd. Bij aankomst van de politie zette één van de verdachten het meteen op een lopen. Maar dat ging moeizaam met teenslippers en hij kwam te val. De man werd samen met zijn kompaan gehandboeid. Op de tweede verdachte kon een portefeuille gevonden worden die van geen van de verdachten bleek te zijn. De buit werd teruggegeven aan de eigenaar van 53 jaar die wellicht niet helemaal besefte wat er gebeurd was. (BSB)