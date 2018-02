Dansen voor het Jaar van de Hond 19 februari 2018

02u38 0 Antwerpen Leeuwendansen en oorverdovend vuurwerk: dan weet je dat de Chinese gemeenschap weer Nieuwjaar viert. In dit geval: het jaar 4716, het Jaar van de Hond. Het mooie weer, de krokusvakantie en de tentoonstelling 'Legends of Lion Dance' in bibliotheek Permeke zorgden voor een recordopkomst.

Joe Choi (38), die al 25 jaar danst bij de Choi Lee Fat Dragon en de Lion Dance School, toonde zich zeer opgetogen. "Ik heb het sinds de opening van Chinatown in 2001 (de wijk tussen het Koningin Astridplein en het De Coninckplein, red.) nooit zo druk geweten. De Van Wesenbekestraat stond echt vol. Ik hou het op 3 à 4.000 toeschouwers."





Een traditioneel hoogtepunt is de leeuwendans. Verklede kungfu-atleten verjagen daarmee boze geesten en moeten zo geluk brengen in het nieuwe jaar. Wat we mogen verwachten in het Jaar van de Hond? Idealen die richtinggevend zijn en meer samenwerking. Daarnaast worden wél meer conservatieve waarden en normen uitgedragen.





De expo in Permeke loopt nog tot zondag 25 februari. Er zijn onder meer twaalf leeuwenkoppen te zien. (PHT)