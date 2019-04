Dansclub moet maand sluiten: Cuba Bella verzamelde waslijst aan overtredingen Patrick Lefelon

01 april 2019

17u27 0 Antwerpen Danscafé Cuba Bella in de Grote Pieter Potstraat moet een maand sluiten op bevel van burgemeester Bart De Wever. Vechtpartijen, een steekpartij, drugs in de toiletten, een busje vol illegalen en een illegale portier,... dat was van het goede te veel. Tot 4 mei blijft de zaak dicht.

De buurtbewoners van de Grote Pieter Potstraat hadden het al langer gehad met het Zuid-Amerikaanse danscafé Cuba Bella. Nachtlawaai, diefstallen, vechtpartijen waarbij ambulances eraan te pas kwamen waren eerder regel dan uitzondering. De politie zette daarom een grote controle-actie op. De resultaten waren navenant.

Om te beginnen was er meer volk in de zaak dan wettelijk toegelaten. Zeven van de aanwezigen waren illegaal. Twee anderen werden gezocht door de politie, nog eens twee hadden een mes op zak en twee minderjarige meisjes waren aanwezig zonder begeleiding van een meerderjarige.

Wit poeder

In de kelder van het café die dienst deed als vestiaire en ook in de toiletten werden restanten van cocaïne gevonden. Onder meer op de toiletbril lag nog wit poeder.

Een vrouw die beweerde vennoot te zijn in de zaak, werkte er zonder dat dit was aangegeven. Zij had drugs op zak. De man die zich voordeed als portier, werkte eveneens in het zwart en zonder een erkenning voor “Private Bewaking”.

Burgemeester Bart De Wever legt de zaak nu een sluiting van één maand op. “De sluiting is noodzakelijk om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren, druggebruikers te ontmoedigen en de uitbaters de kans te geven maatregelen te nemen tegen de illegale praktijken”, zo staat in een persmededeling van het stadsbestuur.

In de Pieter Potstraat is het de tweede sluiting op korte tijd. Twee weken geleden kreeg ook afterclub ‘t Nivo een tijdelijke sluiting tot 14 april opgelegd. De politie was al tien keer tussenbeide gekomen voor vechtpartijen. Bij een controle werd heel wat drugs en nep-viagra gevonden. Drie kelners in de club hadden ook drugs op zak.