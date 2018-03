Dancing Publik na sluiting nu ook failliet verklaard 08 maart 2018

02u35 0 Antwerpen Het is gedaan met feesten in de Publik: de bekende dancing in de Antwerpse studentenbuurt is failliet. De zaak was al sinds deze zomer dicht nadat het haar vergunning kwijtspeelde. Het verdwijnen van Publik is een klap voor studentikoos Antwerpen.

Dancing Publik is gelegen in de Lange Brilstraat, op een steenworp van de Stadswaag. De voormalige cinemazaal werd in de jaren 80 omgebouwd tot een nachtclub, Pool 35. In de jaren daarna namen de dancings Surplus en De Cinema hun intrek in het statige gebouw. In 2009 nam Herman Poupaert (49) de discotheek over. In dancing Publik hadden gedurende de week de studentenclubs er hun vaste stek, in de weekends zwaaiden de deuren voor iedereen open.





Geen vergunning

Sinds deze zomer is de Publik gesloten. De dancing kreeg geen nieuwe milieuvergunning wegens 'afgeleide hinder', zoals stoeprokers, lawaai van nachtbrakers en zwerfvuil. Omdat een procedure voor de Raad van State te lang zou duren en bovendien erg prijzig is, besliste Poupaert om zelf de boeken neer te leggen. Twee medewerkers zijn hun job kwijt. De rechtbank van koophandel sprak vorige week het faillissement uit.





Uitbater Herman Poupaert kan zijn teleurstelling moeilijk verbergen. "In de binnenstad is er blijkbaar geen plaats meer voor dancings, dat is een pijnlijke vaststelling", zegt hij. "De Publik was altijd met alles in orde. En toch is onze vergunning niet verlengd. Ik begrijp het niet. Zou het kunnen dat de bewoners van de nieuwe appartementen in de buurt het voortbestaan van de Publik met bezwaarschriften onmogelijk hebben gemaakt? Ik vermoed van wel. Het is jammer voor de vele studenten, die er zich jarenlang thuis hebben gevoeld."





Vechtpartij

Dancing Publik haalde in 2014 het nieuws na een vechtpartij, waarbij een bezoeker levensgevaarlijk gewond raakte. Twee portiers werden deze zomer door het hof van beroep voor die feiten veroordeeld. Poupaert, die ook bij het incident betrokken was, liep een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar op. Hij tekende cassatieberoep aan. "Die zaak heeft geen invloed gehad op mijn beslissing om met de Publik te stoppen", benadrukt hij. (BJS)