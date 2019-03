Dan toch geen megabordeel in Café d’Anvers ADA

03 maart 2019

17u38 0

Café d’Anvers wordt dan toch geen megabordeel met 61 kamers. De Nederlandse eigenaar van de discotheek had een aanvraag ingediend om de dancing om te bouwen. Maar GHAPRO, de organisatie die instaat voor de gezondheid van de sekswerkers, en het prostitutieteam van de politie gaven aan dat er in het Schipperskwartier geen nood is aan extra vitrines. Bovendien zou er helemaal geen draagvlak van de buurt zijn voor een uitbreiding. Daarom heeft de stad de aanvraag ook geweigerd. Volgens de stad zijn er al heel wat maatregelen genomen om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren en moet een herbestemming van de dancing die leefbaarheid ook ten goede komen. Schepen Fons Duchateau denkt daarbij bijvoorbeeld aan extra woongelegenheid of horeca maar het is aan de eigenaar van Café d’Anvers om daarover te beslissen.